In vielen Regionen Baden-Württembergs hat es in den vergangenen Tagen heftig geschneit. Das sah größtenteils schön aus, wurde aber auch zur Gefahr.

Das Winterwetter hat am Sonntag zahlreiche Ausflügler auf Rodelhänge, Wintersportgebiete und beliebte Ausflugsziele gezogen. In der Rhein-Neckar-Region waren viele Parkplätze überfüllt, die Polizei beobachtete "wildes Parken", fast überall auch Verstöße gegen die Corona-Hygieneregeln wie Abstandsregeln und Maskenpflicht. Die Beamten wiesen eigenen Angaben zufolge mit Lautsprecherdurchsagen auf die Corona-Regeln hin.

Lawinenabgang am Feldberg

Rund 30 Einsatzkräfte der Bergwacht waren am Sonntag am Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) im Einsatz. Nach einem Lawinenabgang wurde ein Skifahrer vermisst. Wie sich später herausstellte, konnte er sich selbst befreien und blieb unverletzt.

Weniger Andrang bei Ausflugszielen

An den beliebten Ausflugszielen entlang der Schwarzwaldhochstraße waren die Parkplätze am Sonntag allerdings oft nur bis zur Hälfte belegt. Straßensperrungen waren laut Polizei nicht erforderlich. Der Anreiz in die Höhenlagen zu fahren, war offenbar deutlich geringer, weil es bis in die Täler zum Teil ergiebig geschneit hatte.

Autofahrer stirbt bei schneebedingtem Unfall

Auch auf den Straßen machte sich der anhaltende Schneefall bemerkbar. So ereignete sich in Kißlegg im Landkreis Ravensburg am Sonntagnachmittag ein schwerer Unfall. Hier starb ein Autofahrer, nachdem er mit seinem Wagen über einen Schneehügel geschanzt war. Der 37-Jährige war auf der Autobahn 96 bei Kißlegg mit seinem Fahrzeug ins Schleudern geraten und über aufgestapelten Schnee am Straßenrand geschleudert. Das Fahrzeug flog durch die Luft, landete auf dem Dach und rutschte noch etwa 50 Meter weit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Landkreis Esslingen: Autofahrerin kracht in Reiterhof

Auch im Landkreis Esslingen sorgte der starke Schneefall am Sonntagabend für einen Unfall. Bei Denkendorf durchbrach eine Autofahrerin mit ihrem Wagen das Tor eines Reiterhofes. Dabei wurden mehrere Gebäude beschädigt. Die Frau wurde leicht verletzt. Das Auto war am Sonntagabend bei Schneefall von der Fahrbahn abgekommen und über einen Feldweg in Richtung Reiterhof gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dort durchbrach es das Eingangstor, streifte ein Haus und krachte in einen Schuppen, in dem sich weitere Fahrzeuge befanden.

Kurzzeitige Sperrung am Samstag

Am Samstag allerdings lockte das Winterwetter zahlreiche Ausflügler nach draußen. Die Schwarzwaldhochstraße musste am Samstagvormittag für etwa eine Stunde gesperrt werden, wie eine Sprecherin der Polizei in Offenburg sagte. Die Parkplätze seien zwar relativ voll gewesen, ansonsten blieb aber alles im grünen Bereich, hieß es.

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder chaotische Szenen an den winterlichen Ausflugszielen im Land gegeben. Im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb stauten sich die Autos, die Ausflügler drängten sich auf Schlittenhängen und Winterwanderwegen. Daraufhin wurden etwa Straßen und Parkplätze gesperrt. Appelle von Politik und Polizei, überfüllte Gebiete wegen der Corona-Pandemie nicht mehr anzufahren, waren bislang aber meist verhallt.

Verkehrschaos am Bodensee

Bereits in der Nacht zum Freitag hatten in der Bodenseeregion starke Schneefälle zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt - vor allem auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Lindau. Lkw lagen im Graben, viele Fahrer saßen stundenlang fest.