April-Wetter in Baden-Württemberg: Wintereinbruch sorgt für Chaos

Eine Woche vor Ostern verursachen starke Schnee- und Regenfälle zahlreiche Unfälle im Norden Baden-Württembergs. Bäume stürzen um, Straßen- und Schienenverkehr kommen zum Erliegen.

Besonders betroffenam Samstag: der Rhein-Neckar- und der Main-Tauber-Kreis. In Mannheim, Heidelberg und der umliegenden Region entstand durch schneebedingte Unfälle und umgestürzte Bäume, die auf Autos landeten, ein Schaden von rund 70.000 Euro. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal (Rhein-Neckar-Kreis) kam auf schneebedeckter Fahrbahn ein Linienbus ohne Fahrgäste ins Rutschen und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Der Bus wurde abgeschleppt.

Erdrutsch bei Sinsheim, Straße wieder freigeräumt

Zwischen Ehrstädt und Grombach bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) kam es laut Polizei wegen des Schneefalls zu einem Erdrutsch. Die Fahrbahn der Kreisstraße (K 4284) wurde dadurch blockiert. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk räumten die Straße frei, sie ist seit Samstag, 4:15 Uhr, wieder befahrbar. In Mannheim und Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) beschädigten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste mehrere Autos. Die Bäume waren laut Polizei wegen der hohen Schneelast umgeknickt. Es kam zudem zu mehreren Verkehrsunfällen mit Sachschäden. Verletzt wurde niemand.

Bahnlinie 5 um Mannheim, Heidelberg und Weinheim eingestellt

Wegen der starken Schneefälle hat die Rhein-Neckar Verkehr GmbH (rnv) den Betrieb auf der kompletten Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim seit Samstag, 1 Uhr, eingestellt. Auch im Laufe des Samstags sei mit weiteren Einschränkungen im gesamten Verkehrsgebiet zu rechnen, heißt es bei den Verkehrsbetrieben.

Unfälle bei Schneetreiben

Bei Malsch (Rhein-Neckar-Kreis) wurde bei einem Unfall auf der B3 eine Person leicht verletzt. Auf einer Landstraße im Rhein-Neckar-Kreis stießen am späten Freitagabend zwei Fahrzeuge zusammen. Ein Autofahrer wurde bei dem Unfall auf der L597 zwischen Schwetzingen-Hirschacker und Schwetzingen-Nordstadt leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 35-Jährige übersah demnach vermutlich aufgrund des dichten Schneetreibens ein entgegenkommendes Fahrzeug beim Linksabbiegen. Der 63-jährige Fahrer dieses Wagens und der Beifahrer blieben unverletzt.

Betroffen auch die Region Heilbronn-Franken

Mehrere Straßen mussten am Samstag wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Zum Beispiel zwischen Külsheim und Bronnbach oder den Freudenberger Stadtteilen Rauenberg und Wessental. In Wertheim wurde ein Feuerwehrfahrzeug vorsorglich mit Schneeketten ausgerüstet. Im Hohenlohekreis wurde außerdem eine Straße bei Ohrnberg überflutet. Im Kreis Heilbronn meldete die Polizei besonders glatte Straßen zwischen Nordheim und Schwaigern sowie zwischen Kleingartach und Eppingen. Insgesamt hat es bislang neun witterungsbedingte Unfälle im Bereich des Heilbronner Präsidiums gegeben. Es blieb bei Blechschäden.

Nackter Mann führt zu Polizeieinsatz in Mannheim

Der plötzliche Wintereinbruch sorgte auch für heitere Einsätze. In Mannheim wurde eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Neckarstadt am Samstagmorgen gegen neun Uhr von einem Passanten angesprochen. Auf der Neckarwiese sei ein nackter Mann gesehen worden. Als die Beamten die Neckarwiese überprüften, fanden sie tatsächlich einen nackten weißen Mann - in Form eines Schneemanns allerdings! Die Polizei erklärte, vermutlich werde sich dieser Fall aufgrund der zu erwartenden wärmeren Temperaturen von selbst (auf)lösen.

Chaos auch in benachbarten Regionen

Die Polizei Südhessen berichtete von teils chaotischen Verhältnissen in Teilen des hessischen Odenwalds. Es seien mehrere Bäume wegen der hohen Schneelast umgestürzt, auf den Straßen behinderte eine geschlossene Schneedecke den Verkehr, mehrere Autos blieben liegen. Bei Heppenheim (Kreis Bergstraße) mussten drei Bewohner eines Hauses in Sicherheit gebracht werden, weil große Äste auf das Dach des Hauses gestürzt waren. In den Bereichen Oberzent (Odenwaldkreis) und Hirschhorn (Kreis Bergstraße) kam es zu Stromausfällen.

Zahlreiche Autos bleiben in der Pfalz liegen

Wegen heftiger Schneefälle in der Nacht wurden viele Straßen vor allem im Pfälzer Wald voll gesperrt. Betroffen davon laut Polizei auch die A6 zwischen Grünstadt und Kaiserslautern. Viele Autos waren dort, aber auch auf den umliegenden Straßen liegengeblieben oder in Straßengräben gerutscht. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hatten viele Autos schon Sommerreifen. Rund 200 Personen seien aus den Fahrzeugen geholt worden. Der Katastrophenschutz organisierte eine Sammelnotunterkunft. Durch die schweren, nassen Schneemassen kippten viele Bäume um. Etliche davon werden von den Feuerwehren noch von den Fahrbahnen entfernt. Gesperrt wurden beispielsweise auch die B39 ab Weidenthal, ebenso die B48 von Landau nach Kaiserslautern und die B271 bei Deidesheim.

Windhose beschädigt Dächer im Landkreis Göppingen

In Böhmenkirch (Kreis Göppingen) fielen mehrere Dächer am Freitagabend einer Windhose zum Opfer. Ein Hausdach wurde sogar vollständig abgedeckt, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Außerdem richtete die Windhose an drei weiteren Häusern kleinere Schäden an. An diesen wurden jeweils die oberen Kanten des Daches sowie Teile des Daches beschädigt. Zu Straßensperrungen kam es nicht.

Wärmeres Wetter wohl ab Sonntag

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden-Württemberg wird es ab Sonntag wärmer. Am Montag werden Temperaturen bis 19 Grad erwartet, am Mittwoch sogar bis zu 25 Grad. Vorerst ist allerdings noch Vorsicht angesagt: Überfrierende Nässe kann Straßen laut DWD noch bis Sonntagmorgen gefährlich glatt machen. Auch mit plötzlichen Gewittern muss vor allem im Norden des Landes weiter gerechnet werden. Nach Angaben der Meteorologen liegt dies an der großen Differenz zwischen den Temperaturen am Boden und in der Höhe. So wurden am Samstagmorgen in Stuttgart plus vier Grad am Boden gemessen - in der Luft in fünf Kilometern Höhe waren es minus 36 Grad. "Schnee im April ist immer mal wieder möglich", so der DWD am Samstag. Die Mengen in den Niederungen etwa im Rhein-Neckar-Raum und Main-Tauber-Kreis seien aber doch überraschend gewesen.