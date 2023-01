Gutes Wetter für Wintersportler: Weiter Schnee und Minusgrade in BW

Am Wochenende soll es weiter schneien und kalt werden. Erst am Montag wird laut Deutschem Wetterdienst der Schneefall nachlassen. Im Laufe der Woche steigen die Temperaturen dann wieder.

In Baden-Württemberg könnten Wintersportler am Wochenende Glück haben, denn es soll schneien. Für den Samstag werde teils wieder Schnee erwartet, in der Nacht zum Sonntag soll es in Baden-Württemberg flächendeckend schneien bei Tiefstwerten von bis zu minus 9 Grad. Entlang der Alb gebe es eine Schneedecke von 15 Zentimetern, ebenso im nördlichen Schwarzwald. Im Bergland liege der Schnee 10 Zentimeter hoch, teilte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mit.

Ein Räumfahrzeug war am Freitag auch in Mannheim unterwegs. SWR Sarah Hennings

Kommende Woche wird es milder

Am Montag lasse der Schneefall nach, so der DWD. Am Dienstag und den Rest der nächsten Woche werde es wegen höherer Temperaturen eher regnen. Laut DWD erreichen die Temperaturen in der Woche tagsüber zwischen 0 und 4 Grad.

Bereits Minusgrade in den vergangenen Tagen

Bereits in den vergangenen Tagen fiel Schnee in Baden-Württemberg, der teilweise liegen blieb. Mit minus 21 Grad war der Flugplatz Albstadt-Degerfeld (Zollernalbkreis) am Donnerstagmorgen bundesweit der kälteste Ort.

Das Wetter führt zu mehr Unfällen

Was Skifahrer freut, macht Autofahrern zu schaffen: Schneefall sorgte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Baden-Württemberg allerdings nur für wenige Unfälle. Nach Polizeiangaben ereigneten sich lediglich im Raum Mannheim rund 20 Unfälle.

Anders die Lage am Freitag. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg wurden bis zum späten Nachmittag rund 80 Verkehrsunfälle gezählt. Meist verliefen sie glimpflich, so die Polizei. Schneebedeckte Fahrbahnen hatten am frühen Freitagmorgen auch im Kreis Heilbronn zu zahlreichen Unfällen geführt. Darüber hinaus gab es auf der A81 einen kilometerlangen Stau.

