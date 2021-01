per Mail teilen

In Baden-Württemberg zieht der Winter ein: Am Dienstag schneit es fast im ganzen Land. Problematisch für Autofahrer, es gab bereits erste schwere Unfälle.

Es schneit in ganz Baden-Württemberg. Das sorgt auf den Straßen in Baden-Württemberg in einigen Regionen für Chaos.

Lange Staus im Nordschwarzwald

Im Nordschwarzwald sorgt der anhaltende Schneefall bereits für lange Staus und schwierige Straßenverhältnisse. An vielen Stellen geht es nur im Schritttempo voran - ohne Schneeketten ist an ein Durchkommen nicht zu denken. Zwischen Altensteig und Besenfeld im Kreis Freudenstadt ist laut Polizei ein Baum auf die Straße gefallen. Bei Neuhausen im Enzkreis hat sich ein Auto überschlagen. Die Insassen wurden leicht verletzt. Weil der Wind den Schnee über die Straßen weht, ist mit weiteren Behinderungen zu rechnen. Die Polizei rät zu großer Vorsicht.

Rund 80 schneebedingte Unfälle in Heilbronn-Franken

Auch in der Region Heilbronn-Franken häufen sich die Probleme auf den Straßen. Die Polizei spricht von rund 80 schneebedingten Unfällen. Das meiste davon seien Blechschäden gewesen, verletzt wurde bisher niemand. Bernd Märkle, Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, rät den Autofahrern deshalb:

"Vor allem wenn Regen dazu kommen sollte, müssen wir mit Eis und mit Glatteis rechnen. Da wäre es sinnvoll, nicht unbedingt notwendige Fahrten zu verschieben und zu hoffen, dass die Straßenverhältnisse wieder besser werden." Bernd Märkle, Sprecher Polizeipräsidium Aalen

Dass die Fahrzeuge dabei eine entsprechende Winterbereifung haben, sei laut Märkle "kein Rat, sondern Pflicht".

Chaotische Lage auf der A7 bei Heidenheim

Der heftige Schneefall hat auch in der Region rund um Heidenheim auf vielen Straßen für Behinderungen gesorgt. Chaotisch ist die Lage derzeit laut Polizei auf der A7 bei Heidenheim. Auf der schneebedeckten Fahrbahn der Autobahn stehen in Höhe Heidenheim derzeit mehrere Lastwagen quer. Auch auf der A8 zwischen Merklingen und Hohenstadt geht es momentan nur langsam voran. Zudem meldet die Polizei auch hier zahlreiche Unfälle mit Blechschäden. Durch das geringere Verkehrsaufkommen aufgrund des Corona-Lockdowns sei das große Chaos aber bislang ausgeblieben, so die Polizei.

Auch im Neckar-Odenwald-Kreis bahnten sich am Dienstag vereinzelt Autos ihren Weg durch den Schnee. SWR

Kreisforstamt rät Spaziergängern zu Vorsicht

Doch nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Spaziergänger kann der anhaltende Schneefall gefährlich werden. In Freudenstadt empfiehlt das Kreisforstamt, bei Waldspaziergängen vorsichtig zu sein. Wanderwege seien zum Teil vereist oder schwer zu begehen. In den höheren Lagen im Nordschwarzwald könne es zudem zu umstürzenden Bäumen oder Astabbrüchen kommen, wenn der Schnee zu schwer werde.

Deutscher Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis

Laut DWD wird der Schnee lediglich in tieferen Lagen in Regen übergehen. Für die Nacht auf Mittwoch warnen die Meteorologen vor Frost und glatten Straßen. Die Temperaturen sinken dann wohl auf bis zu minus drei Grad.