Das Wetter im Südwesten

In die Alpen zurückziehender Schneefall. Am Donnerstag immer wieder Sonne, Dauerfrost.

Ein Hoch setzt sich nun mit trockener arktischer Luft durch. Übrige Schneefälle ziehen sich im Laufe der Nacht in die Alpen zurück. Sonst ist es meist trocken, teils sternklar und eisig. Die Temperaturen sinken auf minus 6 Grad an der Ahr und bis minus 20 Grad im Hohenloher Land. Am Donnerstag scheint immer wieder die Sonne. Es herrscht Dauerfrost zwischen minus 9 und null Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost. Am Freitag wolkiger, am Nachmittag an Hochrhein und Bodensee leichter Schneefall. Am Samstag überall viel Sonne. Ähnlich frostig, zudem an beiden Tagen lebhafter Ostwind.