In den vergangen Wochen hat es zahlreiche Menschen aufgrund des vielen Schnees in den Schwarzwald gezogen. Immer wieder kam es an bekannten Ausflugszielen zu Corona-Verstößen. Dieses Wochenende verlief laut Polizei jedoch weitgehend ruhig.

Sendung am So , 17.1.2021 19:45 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW