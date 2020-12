In weiten Teilen Baden-Württembergs ist in der Nacht Schnee gefallen. Auf vielen Straßen ging es nur im Schritttempo voran. Bei einem Unfall auf der glatten A81 wurde eine Frau schwer verletzt.

Der erste Schnee in Baden-Württemberg hat vielerorts für Verkehrsunfälle gesorgt. Allein die Polizei Ulm meldete seit dem frühen Morgen rund 60 Unfälle. Eine Autofahrerin wurde nach einem Glatteisunfall auf der B19 bei Oberkochen (Ostalbkreis) verletzt. Zahlreiche Fahrzeuge, die auf den glatten Straßen nicht weiterkommen, behindern den Verkehr, darunter auch mehrere Lastwagen.

Auch in Südbaden gab es zahlreiche Unfälle. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Freiburg sagte, seien Autos etwa im kleinen Wiesental und Weil am Rhein (Kreis Lörrach), in Küssaberg und Lauchringen (Kreis Waldshut) abgerutscht. Über Verletzte sei nichts bekannt.

Insgesamt 15 Mal krachte es im Nordschwarzwald und im Raum Karlsruhe, allein in Horb (Kreis Freudenstadt) gab es vier Unfälle. Die Polizei meldete zwei Leichtverletzte.

Unfall auf glatter A81 - Frau schwer verletzt

Auch auf den Autobahnen im Land war es stellenweise glatt. Auf der A6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) etwa ging es nur im Schritttempo voran. Lkws standen laut Polizei vor allem an Steigungen auf Landstraßen quer. Betroffen war auch die A8. Dort kam es gestern am späten Abend wegen Blitzeis zu mehreren kleinen Unfällen.

Auf der glatten A81 verlor eine Transporterfahrerin die Kontrolle über ihren Wagen. Imago imago images / 7aktuell

Einen größeren Zusammenstoß gab es auf der A81 zwischen Ehningen und Hildrizhausen (Kreis Böblingen). Eine 25-Jährige verlor laut Polizei in der Nacht auf der glatten Autobahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte über alle drei Spuren und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Zwei Lkws und ein Auto mussten daraufhin stark abbremsen, was wiederum eine 47-jährige Fahrerin eines Transporters offenbar zu spät erkannte. Sie prallte erst in das abbremsende Auto und dann in einen der Lkws, bevor sie gegen die Leitplanke schleuderte. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt.