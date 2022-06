Eine Schnakenplage am Oberrhein ist in diesem Jahr bislang ausgeblieben. Damit das so bleibt, hat die KABS am Wochenende die Larven der lästigen Stecher bei Au am Rhein (Kreis Rastat) bekämpft.

Sendung am Sa. , 11.6.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW