Black Friday ist traditionell der Freitag nach Thanksgiving, dem wichtigen Familienfest in den USA. Händler läuten an diesem Tag das Weihnachtsgeschäft ein und locken auch hierzulande mit saftigen Rabatten. SWR-Reporterin Wera Engelhardt war in der Freiburger Innenstadt unterwegs und ist der Frage nachgegangen, ob das die Kundschaft wirklich zum Shoppen animiert und ob die Schnäppchen so gut sind, wie sie scheinen.