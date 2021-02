Der "Schmotzige Dunschtig" ist einer der Höhepunkte der Fastnacht im Land. An diesem Tag haben eigentlich die Narren das Sagen - doch wegen Corona ist alles anders.

In Vor-Corona-Zeiten war der "Schmotzige Dunschtig" einer der Höhepunkte für waschechte Narren. In diesem Jahr sieht es anders aus: Besuche in Kindergärten und Altenheimen mit kleinen Geschenken oder das Verteilen von Narrenblättern, sehr viel mehr wird sich wegen der Corona-Beschränkungen in der Öffentlichkeit nicht abspielen. Das sagte der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), Roland Wehrle.

Dennoch haben viele der 80 Mitgliedszünfte in Baden-Württemberg närrische Videos online veröffentlicht, Narrenzeitungen verkauft oder die Innenstädte geschmückt. "Wir haben die Zünfte ermutigt, dass sie trotz allem etwas machen", sagte Klaus-Peter Klein, Narrenmeister des Verbands Oberrheinischer Narrenzünfte. Es gehe darum, ein Zeichen an die Bevölkerung zu senden und zu zeigen, dass es die Fastnacht noch gebe. "Ich denke, das ist wichtig - besonders für unsere kleinen Mitbürger."

Alkoholverbot in vielen Narrenhochburgen

In vielen Narrenhochburgen wird es ein strenges Alkoholverbot geben. Rottweil hat die historische Innenstadt zur Verbotszone erklärt, darüber hinaus weitere ausgewählte Bereiche. Ähnlich ist es in

Schramberg (Kreis Rottweil) und auch in Tuttlingen, weder Verkauf noch Konsum alkoholhaltiger Getränke in der Öffentlichkeit ist erlaubt. Die Behörden begründen die zumeist bis Fastnachtsdienstag geltenden Allgemeinverfügungen mit der Eindämmung des Corona-Infektionsgeschehens. Die Polizei hat hohe Präsenz und strenge Kontrollen angekündigt. Man habe sogar Kräfte der

Polizeihundertschaft aus Göppingen angefordert, erklärte ein Polizeisprecher.

Narrenmesse in Furtwangen

Dennoch finden in ganz Baden-Württemberg verschiedene Aktionen zur Fastnacht statt. In Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) gab es eine Narrenmesse in der katholischen Kirche St. Cyriak, mit Anmeldung und markierten Plätzen. Maximal 75 Narren durften teilnehmen. Nach der Messe wurde die närrische Proklamation ausgerufen - mit einwöchiger Verspätung. In vielen Orten boten Vereine virtuelle Zusammenkünfte an.

In Weingarten (Kreis Ravensburg) trafen sich einige wenige Narren der Plätzlerzunft vor dem Rathaus, um die Fastnacht auszurufen. Mit Hilfe von speziell präparierten Schwertern oder langen Streckscheren verteilten sie mit Sicherheitsabstand Walnüsse und Süßigkeiten. Die Zunft hatte die Aktion vorher geheimgehalten, um keine Menschenansammlung herbeizuführen.

Fastnachtsvereine schließen sich virtuell zusammen

Auch in der Region Bodensee-Oberschwaben fiel das närrische Treiben am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie anders aus als in den vergangenen Jahren. In Konstanz haben die Fastnachtsvereine alle Online-Veranstaltungen auf einer Internetseite gebündelt. Zum Beispiel stand ein virtuelles Fastnachtsspiel und ein digitaler Rundgang durch die Niederburg auf dem Programm. In Stockach (Landkreis Konstanz) forderten die Narren trotz Pandemie ihre Stadtrechte ein und übernahmen die niedere Gerichtsbarkeit. Ein Video davon wird anschließend ins Internet gestellt. Die "Schwarze Veri Zunft" aus Ravensburg veranstaltet am Abend den Weiberball unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam". Auf Youtube und Facebook kann sich jeder reinklicken.

Statt Umzug: Bütt "Der Stubenhocker"

In Gundelsheim (Kreis Heilbronn) gibt es am Faschingsdienstag normalerweise einen großen Umzug und Straßenfasching. Wegen Corona war alles abgesagt, dafür wurde am Donnerstag die diesjährige Bütt von Pius Haaf veröffentlicht: "Der Stubenhocker".

Digitaler Rathaussturm in Rastatt

In Rastatt stürmen normalerweise die Rastatter Narren das Historische Rathaus am Schmutzigen Donnerstag und übernehmen über Fastnacht die Macht. Da die Pandemie-Lage die Fastnachter dieses Jahr an großen Umzügen und Aktionen hindert, hatten sich Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch (CDU) und die Narrenvereine kurzerhand eine Alternative überlegt und einen Film gedreht, der seit 11:11 Uhr auf der Stadt-Homepage zu sehen ist.

Der Festausschuss Karlsruher Fastnacht startete mit einer digitalen Büttenrednerschau in den SchmuDo. Die Büttenreden werden über mehrere Tage verteilt ins Internet gestellt, außerdem gibt es eine Collage von närrischen Bildern mit Bezug zu Karlsruhe zu dem Lied "DuBischKarlsruh", gesungen von Markus Künstler.

Fastnachtsumzüge mit strengen Corona-Auflagen

In Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) zog eine kleine Ausscheller-Gruppe durch die Bleckerstadt, um den Beginn der traditionellen Fastnachts-Hochphase einzuläuten. Buchen gilt als eine der Hochburgen der fränkisch-alemannischen Fastnacht, die in normalen Jahren tausende von Besuchern anzieht. In Walldürn wurde der Rathaussturm am Mittag live im Internet übertragen. Hier, wie auch in Buchen, Hardheim oder Mosbach (alle Neckar-Odenwald-Kreisen), wollen Ordnungsdienste und Polizei am Abend und in der Nacht ein Auge darauf haben, dass die geltenden Corona-Regeln eingehalten werden.

Gemeinsam in Erinnerungen schwelgen

In Oberschwaben sorgten die Narren mit Rückblickvideos, "Digitalpartys" und "Party-Tüten" für zumindest etwas Fasnet-Stimmung. Die "Gmendr Gassafetza" aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis), "Oschtalb Ruassgugga" und der "Aalener Fasnachtszunft" ließen die vergangenen fünf Jahre im Netz Revue passieren. Wer sich am "Schmotzigen Dunschtig" in Schale werfen will, kann sich verkleidet bei der Weiberfastnacht des Kreisfrauenrats Ostalb dazu schalten. Und auch auf den traditionellen Rathaussturm musste nicht verzichtet werden. Die Fachsenfelder Schloss-Gugga aus Aalen (Ostalbkreis) übertragen ihren live auf Facebook.

Kutteln to go im Zollernalbkreis

Wer keine Fasnets-Bits und -Bytes mag, der wird bei der Narrenzunft Eutingen im Gäu (Landkreis Freudenstatt) fündig: an der "Litfaß"-Säule hängt dort Aktuelles und Geschichtliches aus der närrischen Zeit. Die traditionellen Fasnetsessen gab es auf Vorbestellung und zum Abholen. Kutteln to go etwa von der Narrenzunft Narhalla Hechingen und die Empfinger Rußhexen portionieren die Hexensuppe für daheim.