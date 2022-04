Wegen Klinikschließungen: Lucha erhält die "Goldene Abrissbirne"

Zum ersten Mal vergibt das Bündnis Klinikrettung seinen Schmähpreis "Goldene Abrissbirne". Erhalten soll sie der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) am Donnerstag vor seinem Ministerium in Stuttgart. Verdient habe Lucha sich den Preis mit seinem massiven Einsatz für die Schließung kleinerer Kliniken zugunsten neu gebauter Zentralkliniken. Sein Zentralklinikkonzept sei nicht nur teurer, sondern auch in der Umweltbilanz klimaschädlicher als die Erhaltung bestehender Kliniken. Zudem treibe es den Personalmangel im Gesundheitswesen voran. Das seit Herbst 2020 bestehende bundesweite Bündnis Klinikrettung kritisiere, dass in Baden-Württemberg trotz der Corona-Pandemie überdurchschnittlich viele Klinikschließungen erfolgt und noch geplant seien, so die Bündnissprecherin Jorinde Schulz. In den Jahren 2020 und 2021 seien bundesweit 30 Kliniken geschlossen worden, davon allein acht in Baden-Württemberg.