Der Handelsriese Galeria Karstadt Kaufhof kündigt Filialschließungen und Kündigungen an. Die Gewerkschaft ver.di protestiert. In Baden-Württemberg gibt es 18 Warenhäuser der Kette.

Nach der Ankündigung von Galeria Karstadt Kaufhof, dutzende Filialen schließen zu wollen, fordert die Gewerkschaft ver.di sofortige Verhandlungen mit der Unternehmensleitung. Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger sagte, es gehe jetzt darum, möglichst jeden Arbeitsplatz zu erhalten. Sie forderte unter anderem mehr Engagement vom Eigentümer der Warenhauskette, dem österreichischen Immobilienmilliardär René Benko. Es müsse jetzt zusätzliches Geld ins Unternehmen, so Nutzenberger.

Der Handelsriese hatte angesichts der Konsumflaute und der Energiepreise Rettung in einem Schutzschirmverfahren gesucht und am Montag angekündigt, mindestens ein Drittel, das heißt mehr als 40 seiner verbliebenen 131 Warenhäuser mit rund 17.400 Beschäftigten zu schließen. Dabei seien betriebsbedingte Kündigungen unvermeidbar.

Noch 18 Galeria-Filialen in Baden-Württemberg

Auf der Internetseite des Unternehmens werden für Baden-Württemberg noch 18 Galeria-Filialen ausgewiesen, jeweils zwei davon in Heidelberg, Stuttgart und Freiburg. Noch ist nicht bekannt, welche der baden-württembergischen Filialen möglicherweise schließen müssen.

2020 standen im Land fünf Kaufhäuser des Konzerns auf der Streichliste. Tatsächlich dichtgemacht wurden schließlich drei - in Mannheim, Göppingen und Stuttgart-Bad Cannstatt, in Stuttgart zusätzlich Karstadt Sports. Nach Zugeständnissen der Vermieter blieben die Warenhäuser in Leonberg und in Singen erhalten.

Schutzschirmverfahren bereits im Corona-Lockdown

Bereits während des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 musste der aus dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof entstandene Warenhauskonzern Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. Damit verbunden waren harte Einschnitte: Die Schließung von rund 40 der damals 172 Filialen, der Abbau von etwa 4.000 Stellen und die Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro Schulden sollten dem Unternehmen einen Neustart ermöglichen. Doch die Pandemie und die seit Monaten hohe Inflation haben diesen wohl verhindert. So schrieb Geschäftsführer Miguel Müllenbach der Belegschaft in einem Reuters vorliegenden Brief, dass "bis heute keine wirkliche Trendwende erkennbar" sei.