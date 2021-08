Es war das erste Corona-Impfzentrum in Baden-Württemberg. Nun wird es am Freitag geschlossen. Rund eine halbe Millionen Impfdosen hat das Zentrale Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle verabreicht. Allerdings war die Impfbereitschaft in den vergangenen Wochen eingebrochen - die Schließung die Konsequenz.