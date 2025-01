Finanzlage der Kommunen: Überall fehlt das Geld

per Mail teilen

Risse in den Wänden, uraltes Inventar - die Albert-Schweitzer-Schule in Herrenberg (Kreis Böblingen) sollte eigentlich abgerissen und neu gebaut werden. Doch es fehlt an Geld. Oberbürgermeister Nico Reith (parteilos) sieht die Schuld auch bei Bund und Land. Die Kommunen bekämen nicht die nötigen Finanzmittel, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Wie Herrenberg geht es vielen Städten und Kommunen.