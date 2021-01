In den baden-württembergischen Wäldern gibt es ein Problem: Die Wildschwein-Population steigt rasant an. Dazu werden die Schweine immer schlauer - für die Jäger eine echte Herausforderung.

Experten schätzen, dass sich die Anzahl der Wildschweine jedes Jahr verdreifacht. Für Landwirte sind die Wildschweine zunehmend ein Problem. Denn die Tiere wühlen nachts ganze Äcker um, fressen das Saatgut aus der Erde, machen aus einem Getreide- ein Schlachtfeld. In der Tierwelt haben Wildschweine keinen natürlichen Feind. Nur der Mensch kann dem rasanten Wachstum der Population entgegenwirken.

Problem: Die Tiere zu bejagen, braucht viel Geduld. Denn Wildschweine gehören zu den schlausten Tieren im Wald. Sie durchschauen sogar die Strategien der Jäger und weichen ihnen gezielt aus.

Wildschweine sind intelligent und lernfähig

Wildschweine könnten sogar die Klänge eines Jagdhorns deuten, erklärt Jäger Samuel Golter im SWR. Wenn eine größere Gesellschaftsjagd angesetzt sei, man sich im Wald treffe und das Jagdhorn blase, seien die ersten Schweine schon unterwegs. "Die wissen ganz genau: Jetzt wird’s Zeit, jetzt müssen wir gehen", so Golter. "Also die sind wirklich unglaublich intelligent und lernfähig, was das angeht."



Vor Jahren seien Wildschweine noch beim kleinsten Laut aufgeschreckt, vielleicht sogar genau vor die Flinte des Jägers gelaufen, erzählt Golter. Das täten die Tiere heute nicht mehr. Die Wildschweine würden sich denken: Wenn ich liegen bleibe, passiert mir erstmal nichts. Vielleicht habe ich Glück, und der Hund oder die Treiber finden mich nicht. "Deshalb bleiben die wirklich bis zum Schluss liegen." Golter sagt, pro erlegtem Schwein verbringe man ungefähr 20 Stunden im Revier. "Das heißt, man sitzt sich wirklich 20 Stunden lang den Arsch platt, bis man mal ein Schwein zusammen hat."

Wildschweine stellen Jäger vor Herausforderungen

Klaus Korber und Slawik Nicinski bilden in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) Jagdschüler aus. Eine wichtige Lektion ist dabei, wie man Wildschweine anlocken kann.



Korber bringt Mais auf einer freien Fläche aus. Die Jäger nennen einen solchen Ort Kirrung. Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Der Mond kann nachts die Lichtung ausleuchten und von den Hochsitzen aus gibt es freie Schussbahn. Das Wild soll mit einem präzisen Schuss erlegt werden. Doch der Faktor "schlaues Schwein" bleibt unberechenbar.

"Beim Schwarzwild gibt es eine Regel: Es gibt keine Regel", sagt Korber. "Das heißt, vielleicht sind die Sauen jetzt über zwei Wochen regelmäßig an dem Platz. Und jetzt kommt die Zeit, wo es interessant wird: Das Wetter passt, der Wind passt, der Mond kommt, die Lichtverhältnisse passen. Auf einmal meiden die Sauen die Kirrung. Warum auch immer das so ist, aber das hat jeder Jäger schon erlebt."

40 Prozent weniger Wildschweine geschossen

In der Jagdsaison 2018/2019 wurden in Baden-Württemberg fast 40 Prozent weniger Wildschweine geschossen als in der Saison davor. Und die Population wächst weiter. Für den Fall, dass die Afrikanische Schweinepest kommt und ihren Virus verbreitet, arbeitet die Politik bereits an einem Notfallplan.

Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) sagt: "Das Fangen von Wildschweinen in bestimmten Vorrichtungen, das probieren wir derzeit mit dem Tierschutz gemeinsam aus - für den Notfall, also wenn die Schweinepest ausbricht." So habe man die Möglichkeit, Wildschweine zu fangen, um sie dann tierschutzgerecht zu töten.