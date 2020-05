Nach Kritik an Pforzheimer Unternehmen

Nach Kritik an Pforzheimer Unternehmen Schlachthöfe unter verschärfter Beobachtung

Eine Überwachungsoffensive von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) soll helfen, Ausbeutung und unhygienische Bedingungen in Fleischbetrieben zu verhindern. Eins der Unternehmen, das zuvor in die Schlagzeilen geraten war, ist Müllerfleisch in der Nähe von Pforzheim.

