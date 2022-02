Mehrheit der Schlachthöfe im Land filmt zur Kontrolle

per Mail teilen

Die meisten größeren Schlachthöfe im Land filmen mittlerweile die Abläufe, um die Mitarbeiter beim Betäuben und Töten der Tiere besser zu kontrollieren. Das baden-württembergische Agrarministerium bestätigte am Montag entsprechende Berichte von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten". Zum Ende des vergangenen Jahres hatten demnach von den größeren Schlachthöfen im Land 29 von 36 eine Videoüberwachungsanlage an Stellen installiert, die für den Tierschutz relevant sind. Drei weitere Schlachthöfe bereiteten eine Videoüberwachung vor, hieß es. Die Überwachung erfolgt demnach auf freiwilliger Basis. Wie alle personenbezogenen Daten müssten auch die Videoaufzeichnungen aus den Schlachthöfen unverzüglich gelöscht werden, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich seien, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Nach mehreren Schlachthof-Skandalen in der Vergangenheit im Südwesten war Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) unter Druck geraten.