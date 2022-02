Am Mittwoch Abend erschießt ein Mann seine Frau vor einem Supermakt in Kirchheim und anschließend sich selbst. Jetzt konzentrieren sich die Ermittlungen darauf, was im Vorfeld der Tat geschehen ist.

