Knapp 40 Prozent der Ehen in Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr geschieden worden. In absoluten Zahlen gab es 2020 18.081 Scheidungen, teilte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg in Stuttgart mit. Am häufigsten ließen sich die Paare im LAnd im sechsten Ehejahr scheiden (870) dann folgte das siebte Jahr mit 869 Scheidungen, gefolgt vom neunten (860). Eine durchschnittliche Ehe dauert in Baden-Württemberg wie bereits in den Vorjahren etwa 16 Jahre.