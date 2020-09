Die Schauspielerin Sabine Hahn ist tot. 1937 im heute polnischen Breslau geboren, wuchs sie in Schwaben auf und machte ihre Schauspielausbildung in Stuttgart. 1976 kam sie nach Esslingen an die Württembergische Landesbühne. "Ihre theatralische Kraft, ihre Präsenz und ihr Durchsetzungsvermögen waren einfach unglaublich", so Achim Thorwald, der sie damals engagierte. Einem breiten Publikum wurde Hahn durch die SWR-Serie "Die Kirche bleibt im Dorf" von Ulrike Grote bekannt, in der sie die Oma Anni Häberle spielte. Im zweiten Teil der Kino-Verfilmung übernahm sie die Rolle der buddhistischen Tante Ruth. Sabine Hahn starb am vergangenen Samstag im Alter von 83 Jahren in Hamburg.