Die Opposition im Stuttgarter Landtag wirft Gesundheitsminister Lucha Fehler bei der Beschaffung von Schnelltests vor. Die SPD fordert, ihm die Koordination in der Corona-Krise zu entziehen.

Die Lage sei zu ernst, als dass sich Baden-Württemberg weiter das "planlose Corona-Krisenmanagement" des Gesundheitsministers Manfred Lucha (Grüne) leisten könne, sagte SPD-Landeschef Andreas Stoch gegenüber dem SWR. Bayern habe bereits zehn Millionen Tests bestellt und eine halbe Million davon an Altenheime und Kliniken verteilt. Lucha dagegen habe viel zu spät reagiert und erst letzte Woche fünf Millionen Antigen-Schnelltests als Notreserve geordert. Jeder Landkreis habe einen größeren Krisenstab als das Gesundheitsministerium, so der SPD-Landeschef.

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Jochen Haußmann, kritisierte: "Die Öffentlichkeit und die Steuerzahler haben ein Recht zu erfahren, wie es wirklich mit dem Krisenmanagement des Landes in Sachen Antigentests insbesondere für Pflegeheime aussieht." Lucha hatte vergangene Woche verkündet, die Antigen-Tests könnten etwa bei großen Ausbrüchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern genutzt werden. Zudem seien sie unter anderem für Personal, Bewohner oder Patienten in pflegerischen und medizinischen Einrichtungen, Arztpraxen und Kliniken gedacht.

Gesundheitsministerium weist Vorwürfe zurück

Das Gesundheitsministerium weist den Vorwurf der Verschleppung zurück. Das Ministerium sei unmittelbar nach der Genehmigung durch den Finanzausschuss zügig in das Vergabeverfahren eingestiegen. Die Tests stammten von vorab ausgewählten Anbietern und sollen innerhalb von bis zu zwei Wochen ausgeliefert werden. "Im Übrigen war und ist oberstes Ziel bei der Beschaffung, dass die Angebote und Produkte gewissenhaft geprüft werden", ließ Lucha über seine Sprecherin mitteilen. "Hier geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, damit das Land am Ende keine qualitativ minderwertigen Tests einkauft."

Die FDP spricht dagegen von möglichen Lieferschwierigkeiten durch die späte Bestellung der Antigentests und zu drohenden überhöhten Preisen. Er habe daher einen Fragenkatalog an Lucha geschickt, sagte FDP-Politiker Haußmann. Darin will er unter anderem wissen, ob Hersteller auf Lieferengpässe hingewiesen hätten und zu welchen Preisen der Bund und Bayern Tests beschaffen. Nach Angaben aus dem Sozialministerium hat eine Abfrage bei den großen Einrichtungsträgern allerdings ergeben, dass es keine Lieferschwierigkeiten gibt.

Patientenschützer kritisiert fehlende Test-Konzepte

Die Zahl der Tests an sich sei für einen wirksamen Einsatz gar nicht entscheidend, sagte derweil Eugen Brysch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Die Politik müsse ein Konzept entwickeln, wie diese eingesetzt werden. "Ich plädiere dafür, Schnelltests grundsätzlich zu machen, wenn man ein Pflegeheim oder Krankenhaus betritt", sagte Brysch gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Vor jedem Schichtbeginn einmal durchtesten und dann erst zu den Menschen." Gleiches gelte für die Bewohner beziehungsweise Patienten selbst sowie für deren Besucher. Es gehe darum, die "Hochrisikogruppe da zu schützen, wo sie lebt", betonte Brysch. Scheitern tue das neben fehlenden oder unzureichenden politischen Vorgaben aber auch am Personalmangel im Pflegebereich: "Es ist kein Personal da, dass das machen könnte", räumte er ein.

Antigen-Tests funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests: Sie suchen in Abstrichproben nur nach Molekülen, die charakteristisch für die Viren sind. Das Ergebnis liegt normalerweise in bis zu 30 Minuten vor. Bei den sonst üblichen PCR-Tests wird das Erbgut der Viren so stark vervielfältigt, dass es nachgewiesen werden kann, auch wenn es nur in geringen Mengen vorliegt. Die Tests mittels Polymerase-Kettenreaktion (PCR) sind genauer als Schnelltests, aber auch zeitaufwendiger.