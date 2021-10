Tanz der Vampire: Die Blutsauger sind zurück auf der Stuttgarter Bühne

per Mail teilen

Nach rund 19 Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie hat am Dienstag im Stage Palladium in Stuttgart das Kultmusical "Tanz der Vampire" zum vierten Mal Premiere gefeiert. Bei dem Musicalkonzern Stage Entertainment, der laut eigenen Angaben in dieser Zeit einen Umsatzverlust von rund 500 Millionen Euro machte, ist die Erleichterung über den Wiederbeginn entsprechend groß.