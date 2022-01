Beamte, die regelmäßig beleidigt werden. Rettungskräfte, die angepöbelt oder bedroht werden. Was will Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) dagegen tun? Dazu äußerte er sich am Freitagabend im SWR-Interview.

Sendung am Fr. , 28.1.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW