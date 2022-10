Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bis April weiterlaufen lassen. Der Freiburger Atomkraftexperte und -gegner Stefan Auchter vom Umweltverband BUND kritisiert das. Ein Mangel an Strom sei nicht das Problem, sondern ein Mangel an Gas, so Auchter. Da helfe es auch nicht, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen.