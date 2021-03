Nach Ostern sollen auch Hausärzte Corona-Impfungen durchführen können - allerdings zunächst nur in geringem Umfang. Das ist ein Ergebnis des Impfgipfels in Berlin, berichtet SWR-Korrespondentin Dagmar Seitzer. Außerdem kündigte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Bund-Länder-Treffen am Montag an, dass bei den Corona-Lockerungen die Notbremse gezogen werden müsse.