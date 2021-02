Wohin entwickelt sich die Pandemie in Baden-Württemberg?

Die 35er-Marke der Sieben-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg schien in greifbarer Nähe - und mit ihr die ersehnten Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Doch seit Freitag stagniert diese Zahl bei 41,9. Was bedeutet das für die Entwicklung der Pandemie im Land? SWR Datenjournalist Johannes Schmid-Johannsen ordnet die Infektionszahlen ein.