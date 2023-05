per Mail teilen

Jahrelang ist der Prozess vorbereitet worden, nun startet am Verwaltungsgericht Stuttgart die Verhandlung um die Frage: Wer zahlt Milliarden an Mehrkosten bei Stuttgart 21? Am ersten Tag diskutierten die Bahn und die Projektpartner der Bahn zunächst Verfahrensfragen. SWR-Bahn-Experte Frieder Kümmerer erklärt, worum es geht.