Bürgermeister schreiben Brief an Kretschmann Corona-Lockdown: "Verständnis schlägt teilweise in pure Verzweiflung um"

16 Bürgermeister aus Baden-Württemberg fordern in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) einen Kurswechsel in der Corona-Politik. Georg Riedmann (CDU) aus Markdorf (Bodenseekreis) ist einer von ihnen. Im Interview begründet er die Forderungen.