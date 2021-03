Das Risiko nach einer Astrazeneca-Impfung an einer Thrombose zu erkranken liege laut der Europäischen Arzneimittelagentur bei 1 zu 100.000, so Pascal Kiss aus der SWR-Redaktion Wissen. Und selbst wenn das so sei, gebe es dagegen Behandlungsmöglichkeiten, so Kiss weiter.

Sendung am Fr , 19.3.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW