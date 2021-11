Eltern aus der "Querdenken"-Bewegung stören sich an der Maskenpflicht an Schulen - diese wird wegen der Alarmstufe in Baden-Württemberg am Mittwoch wieder eingeführt. Ihren Ärger darüber lassen sie häufiger an den Lehrkräften aus. Der Vorsitzende des Landeselternbeirats, Michael Mittelstaedt, fordert mehr Aufmerksamkeit für das Problem.