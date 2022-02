Intensivpflegerinnen und -pfleger haben die Corona-Pandemie besonders hautnah und tagtäglich zu spüren bekommen, und das von Anfang an, als noch keiner wusste, was das eigentlich ist, eine Pandemie. In der Zeit gab es viele Aufs und Abs, sagt der Leiter des Intensivpflegeteams an der Uniklinik Mannheim, Maximilian Ruppert.