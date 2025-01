Bei der Aktion "Lichtblicke im Hochschwarzwald" werden am Sonntag in sechs Gemeinden von 18 bis 20 Uhr so viele Lichter ausgeschaltet wie möglich. Die zwei Stunden ohne Strom sollen nach den hektischen Feiertagen für mehr Ruhe sorgen. In diesen Orten gibt es verschiedene Angebote wie Fackelumzüge oder Laternenwanderungen. Auch in den Klosterhof in St. Peter sind einige Besucher gekommen.