Die Notaufnahmen der Kliniken in Freiburg sind überlastet. Rettungskräfte haben einen Behandlungsplatz in der Freiburger Messehalle aufgebaut, um die Notaufnahmen zu entlasten. Verletzte werden dort medizinisch versorgt und weitertransportiert, sobald eine Klinik wieder Kapazitäten hat, wie das Rote Kreuz am Mittwoch mitteilte. Die Stadt Freiburg empfiehlt, nach Möglichkeit zuhause zu bleiben.