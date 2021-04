Die "Querdenken"-Demo mit 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Karsamstag in Stuttgart sorgt weiter für Diskussionen. Dabei wird auch Kritik an der Polizei laut. Hans-Jürgen Kirstein, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Baden-Württemberg, sagte im SWR-Interview, die Einsatzkräfte hätten sich besonnen verhalten.