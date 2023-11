per Mail teilen

Manuel Hagel führt künftig die CDU in Baden-Württemberg. Der 35-jährige Fraktionschef erhielt am Samstag bei der Wahl des neuen Landesvorsitzenden in Reutlingen 311 von 343 Stimmen. 29 Delegierte stimmten mit Nein, 3 enthielten sich. Das entspricht nach Angaben der CDU 91,5 Prozent.