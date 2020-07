Die Frage nach dem Warum steht nach jeder Gewalttat im Raum - so auch am Montag am Landgericht Ellwangen, wo nach der Gewalttat in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) der Prozess gegen den 27-jährigen Angeklagten begonnen hat. Warum hat der junge Mann vergangenes Jahr nahezu seine ganze Familie erschossen? Der SWR hat den Prozessauftakt begleitet. mehr...