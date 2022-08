per Mail teilen

Im Interview mit SWR Aktuell hat sich Marion Gentges (CDU), baden-württembergische Ministerin für Justiz und Migration, am Donnerstagabend zur Situation der Ausländerbehörden geäußert. Das Personal sei auf allen Ebenen stark be- und teilweise überlastet - auch in den Regierungspräsidien und Gemeinden.