Zahlreiche Anhänger der "Querdenken"- Bewegung und weitere Gegner der Corona-Politik haben sich am Samstag trotz Demo-Verboten in Stuttgart versammelt. In der Innenstadt skandierten sie Parolen und trugen Trommeln und Fahnen. SWR-Reporterin Bettina Fieger war bei der Corona-Demo in der Innenstadt vor Ort.

Sendung am Sa , 17.4.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW