Der Landeselternbeirat in Baden-Württemberg hat sich für zusätzliche Sommerschulkurse in den Ferien ausgesprochen. Der Vorsitzende, Carsten Rees, forderte in diesem Zusammenhang am Montag im SWR eine "größtmögliche Flexibiltät für die Eltern".

