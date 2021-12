Finanzexperte: Wirtschaft normalisiert sich ein bis zwei Jahre nach der Corona-Pandemie

Bernd Nolte ist Unternehmer und Finanzexperte an der Steinbeis-Hochschule in Stuttgart. Er geht davon aus, dass die Wirtschaft und die Märkte noch ein bis zwei Jahre an der Corona-Pandemie zu knabbern haben werden. Aktuell habe man einen aufgeschobenen Konsum, "die Nachfrage steigt an, wir haben Engpässe bei Energie und Vorleistungen, das sorgt für einen Preisanstieg von knapp zehn Prozent." Nach ein, bis zwei Jahren komme mit Sicherheit aber auch wieder eine Normalisierung, sagte Nolte im Interview mit SWR-Moderator Georg Bruder.