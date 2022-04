SWR-Reporterin berichtet vom Rollfeld in Freiburg

Ein Kleinflugzeug aus Freiburg hat Hilfsgüter an die polnische Grenze gebracht. Insgesamt 180 Kilogramm Medikamente und medizinisches Material für ein Krankenhaus in Kiew waren an Bord. Eigentlich sollte der Flieger am Mittwoch schon um 16.30 Uhr in Freiburg wieder ankommen. Dann kam es aber zu Verzögerungen. Direkt vor Ort, auf dem Rollfeld in Freiburg, hat SWR-Reporterin Jasmin Bergmann berichtet.