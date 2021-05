Medizinstatistiker Antes verteidigt Kritik an Intensivregister

Der Freiburger Medizinstatistiker Gerd Antes verteidigte das Thesenpapier einer Gruppe von Medizinern und Forschern, welches die Intensivkapazität in Deutschland infrage stellt. Zwar arbeite das Personal in Kliniken teilweise über die Belastungsgrenze hinaus, denoch hätte das Land nie kurz vor einem Zusammenbruch seines Gesundheitssystems gestanden, so der Statistiker.