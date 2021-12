Omikron-Variante: Schülerausweis kein Testnachweis mehr in Weihnachtsferien

Die Landesregierung hat wegen Omikron die Regeln für ungeimpfte Schüler verschärft. Der Schülerausweis reicht in den Weihnachtsferien nicht mehr für den Besuch von Einrichtungen.

Ungeimpfte Kinder von sechs bis 17 Jahren brauchen ab dem kommenden Montag einen aktuellen Test, wenn sie zum Beispiel mit Bus oder Bahn fahren, ins Kino oder ins Restaurant gehen wollen. Ein Sprecher des baden-württembergischen Kultusministeriums begründete dies gegenüber dem SWR mit der verschärften Corona-Lage. Die Omikron-Variante führe zu einer infektiologisch anderen Situation als noch in den Sommer- oder den Herbstferien.

Anforderung gilt während der Weihnachtsferien

Schülerinnen und Schüler ab 18 müssen für den Besuch von Veranstaltungen und Einrichtungen bereits einen Test vorlegen. In den zweiwöchigen Weihnachtsferien, in denen es keine Corona-Tests in den Schulklassen gibt, reicht der Schülerausweis auch für die Jüngeren nicht mehr als Testnachweis. Nach den Weihnachtsferien genügt für 6- bis 17-jährige der Schülerausweis allerdings wieder. Diese Regelung gilt dann bis Ende Januar. Danach will die grün-schwarze Landesregierung die Regeln auch für diese Altersgruppe verschärfen. Schülerinnen und Schüler sollen so motiviert werden, sich impfen zu lassen.

Keine Informationen über freiwillige Absonderung

Wie viele Schülerinnen und Schüler sich in den letzten drei Tagen vor den Ferien vom Präsenzunterricht beurlauben lassen, ist im übrigen nicht bekannt. Zahlen dazu liegen dem Kultusministerium nicht vor. Die Landesregierung hatte diese Möglichkeit angeboten, um Schülerinnen und Schülern eine freiwillige Absonderung zum Beispiel vor Familienbesuchen an Weihnachten zu erlauben.