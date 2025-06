per Mail teilen

In das Ulmer Münster ist am Samstagabend gegen 21 Uhr ein gewaltiger Blitz eingeschlagen. Hunderte Besucher des zeitgleich stattfindenden Deutschen Musikfests retteten sich vor dem Gewitter in anliegende Cafés, um dort Unterschlupf zu suchen.

Direkt nach dem Einschlag gingen im Münsterturm die Lichter aus. Die Elektrik wurde beschädigt, das bestätigte die Münsterbaumeisterin Heidi Vormann dem SWR: "Unser Drehkreuz funktioniert auf einer Seite nicht, da ist also ein Modul, das ausgefallen ist. Und wir haben teilweise mit unserer Hauslüftung Schwierigkeiten."