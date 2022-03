Lernlücken bei Schulkindern sind noch längst nicht alles, was die Pandemie verursacht hat. Kinder- und Jugendpsychologen warnen, dass viele Schäden durch den Lockdown erst später spürbar werden, wie etwa Schulverweigerung, selbstverletzendes Verhalten oder soziale Ängste. Die Psychiatrische Mediclin Klinik an der Lindenhöhe in Offenburg spricht jetzt schon von Überbelegung.

Sendung am Mo. , 7.6.2021 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW