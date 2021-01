Aktionäre von Europas größtem Softwarekonzern SAP bekommen möglicherweise eine höhere Dividende. Dabei war 2020 mit Corona für den Walldorfer Konzern eher schwierig.

Für den Walldorfer Softwarekonzern SAP ist 2020 ein herausforderndes Jahr gewesen. Die Coronakrise hat deutliche Spuren hinterlassen. Dennoch können SAP-Aktionäre möglicherweise mit einer höheren Dividende rechnen.

Börsengang der Tochter Qualtrics

Genügend Geld dafür hat SAP erst am Donnerstag (28.01.2021) eingesammelt. Am Nachmittag hat der Konzern seine Datenanalysetochter Qualtrics an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq gebracht. SAP-Chef Christian Klein hat den Börsengang sehr erfolgreich genannt. Dabei hat der Konzern rund 2,4 Milliarden US-Dollar eingenommen. An SAP gehen davon 1,9 Milliarden US-Dollar.

Ein Teil des Erlöses könnte mit der Dividende im Frühjahr direkt an die SAP-Aktionärinnen und -Aktionäre fließen, schlug Finanzvorstand Luka Mucic jetzt vor. Für 2019 hatte es eine Dividende von 1,58 Euro gegeben. Üblicherweise legt SAP im Februar den offiziellen Dividendenvorschlag vor. Außerdem will der Konzern Schulden abbauen.

Jahresziele zweimal nach unten korrigiert

Ansonsten lief es bei SAP selbst zuletzt nicht ganz so rund. Zwar hat der Konzern in seiner Jahresbilanz alle Ziele für 2020 erreicht. Allerdings hatte SAP diese zuvor zweimal absenken müssen.

Die virtuelle Pressekonferenz zur Jahresbilanz von SAP hat SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler verfolgt. In seinem Beitrag berichtet er, wie SAP-Chef Christian Klein auf das bewegte Corona-Jahr für seinen Konzern zurückblickt.

Der Konzern hat auf seiner Jahresbilanzkonferenz vorläufige Zahlen für 2020 von Mitte Januar jetzt bestätigt. In der Corona-Pandemie ging der Jahresumsatz demnach um etwa ein Prozent zurück.

Cloudgeschäft soll Schub bekommen

Vor allem das wichtige Cloud-Geschäft mit virtuellen Software-Abos, die über das Internet laufen, wuchs 2020 langsamer als in den letzten Jahren. Das will SAP schnell ändern. Gerade erst hat der Konzern eine neue Offensive vorgestellt, mit der es Unternehmen schneller und einfacher zum Umstieg in die Cloud bringen will.