SAP Hauptversammlung: Diskussionen um gekippte Frauenquote

Bei der Hauptversammlung des Unternehmens am Dienstag hatt SAP-Chef Christian Klein das Ende der Frauenquote bei SAP nicht erwähnt. Klein sprach aber davon "Veranwortung zu übernehmen, auch wenn Entscheidungen nicht nur auf Zustimmung stoßen". Das Unternehmen hatte erst vor Kurzem bekannt gegeben, die angestrebte Quote von 40 Prozent Frauen in der Belegschaft nicht weiterzuverfolgen - wegen des politischen Kurses beim Haupt-Kunden USA.