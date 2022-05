Enttäuschung beim SC Sand. Der SC ist aus der Frauen Fußball-Bundesliga abgestiegen. Am letzten Spieltag kam Sand nicht über ein 3:3 in Hoffenheim hinaus. Sand bleibt also Vorletzter und muss nach 6 Jahren Bundesliga Zugehörigkeit nächste Saison in der 2. Liga ran. Hoffenheim beendet die Saison als Fünfter.