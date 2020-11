Die Stuttgarter Innenstadt war am Samstagabend voller Menschen. Alle wollten nochmal essen, trinken, feiern, bevor das Partyleben stillgelegt wird. Bei den Gastronomen herrschte gedrückte Stimmung.

Samstagabend in Stuttgart. Hier drängeln sich die Leute, die gerade noch mit Einkaufstüten bepackt zur S-Bahn laufen, sie vermischen sich mit denen, die die Nacht zum Tag machen wollen. In den letzten Wochen glaubte man, stärker als das Coronavirus zu sein, stärker als die Angst. Doch man hatte sich getäuscht. Dieser Samstag soll der letzte sein, der letzte für vier Wochen, an dem die Stadt ihre Theken und Tische offen hat. Ab Montag ist Schluss.

Getanzt wird schon lange nicht mehr

In den Clubs der Stadt wird schon seit März nicht mehr getanzt. Alternativkonzepte mussten her: Im Kowalski haben die Betreiber Sasa Mijailovic und Mladen Behtan Stühle und Tische in den Elektro-Club gestellt. "Not Bar, not Club, not Restaurant, wir sind alles oder nichts", sagt Sasa Mijailovic. Denn statt getanzt und getrunken wird hier jetzt Pizza gegessen und getrunken.

Aber den Umsatz aus der Zeit vor Corona konnten sie nicht machen. Normalerweise sind im Kowalski hunderte Leute, jetzt passen 130 rein. In den Teil-Lockdown geht Mijailovic mit gemischten Gefühlen. Einerseits hätte die Regierung anders kommunizieren sollen, aber "ich finde es gut, dass die Regierung den Ausgleich ins Spiel gebracht hat." Das mache es erträglich. Im Club, schräg gegenüber dem Hauptbahnhof, ist man das kurzfristige Planen gewohnt. Seit 2012 werden die Mietverträge mal zwei, mal ein Jahr verlängert - gerade erst wieder für ein Jahr. Das Gebäude einer ehemaligen Praxis soll irgendwann etwas Neuem weichen.

Pizza statt Tanzen: Beim Elektro-Club Kowalski steht ein Food-Truck vor der Tür SWR

Angesprochen auf den bevorstehenden Lockdown ist Mijailovic "irgendwie froh, wenn es mal vorbei ist, denn die letzten zwei Wochen waren wirklich auch schwierig mit dem Hin und Her." Gemeinsam mit anderen Gastronomen hatten die Kowalski-Betreiber gegen die Sperrstunde um 23 Uhr geklagt. Die Stimmung ist "ein bisschen zwischen Liebeskummer und Silvester". "Es tut schon ein bisschen weh wieder runterfahren zu müssen", sagt Mijailovic. Auch wenn sie selbst gerade vom Ersparten leben, sagt er, schaffen sie das "auf jeden Fall".

"Einige überlegen den Beruf zu wechseln"

Colyn Heinze vom Club Kollektiv Stuttgart e.V. ist da pessimistischer: "Die Lage ist katastrophal, erst kam die Sperrstunde, mit den Einschränkungen sind jetzt die gesamte Gastronomie und die Clubs auf Null gesetzt." Einige Betriebe müssten von Monat zu Monat schauen, wie es weitergehe. Obwohl ihr Betrieb "ihr Baby" sei, müssten viele Gastronomen schauen, ob sie den Beruf wechseln, weil sie selbst kein Einkommen hätten.

Mit wem der Gastronomen man an diesem Samstagabend auch spricht, den meisten geht es um eine Perspektive. Einige haben viel Geld und Arbeit investiert, um den Hygienemaßnahmen zu entsprechen. Trotzdem müssen sie zumachen.

Beer-Pong-Spiele statt Tanzen

Andreas Knoblauch hat in seinem One Table Club an der "Theo", der Partymeile Stuttgarts, viele Tische stehen, nicht nur einen: Beer-Pong-Tische. Seit der Pandemie musste er, der auch einen Clubbetrieb hat, umdenken. Beer-Pong war schon vor Corona beliebt, aber jetzt ist es das Hauptgeschäft. Stellwände mit Plastikfolie bespannt trennen die Tische voneinander - es sieht ein wenig aus wie eine Kunstinstallation.

Im One Table Club trennen Plastikwände die Tische voneinander. Betreiber Andreas Knoblauch (r.) begrüßt Colyn Heinze (m.) SWR

Am Samstagabend ist Knoblauch wehmütig. Viele der vor allem jungen Leute sind Stammgäste, man kennt sich, es sei wie eine Familie, sagt er. Es sei schön, dass man sich verabschieden kann, aber "es tut schon weh, dass man sich vier Wochen nicht sehen kann." Die Stimmung bei den jungen Leuten bekommt er mit, er befürchtet, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt und sie sich dann doch zu mehreren treffen. Auch Knoblauch finanziert derzeit den Betrieb überwiegend aus der eigenen Tasche. Es hänge vom Staat ab, ob sie den Winter überleben oder nicht. Sie hätten alles umgesetzt.

Allein gelassen vom Staat hat sich Miriam Leischner gefühlt. Sie arbeitet hinter der Theke im One Table Club. Sie ist im ersten Lockdown als damalige Studentin komplett durch jedes Raster gefallen. Sie war nicht BAföG-berechtigt, durfte nicht arbeiten. Wie ihr erginge es mehreren, erzählt sie.

Trotz Vorkehrungen gehen die Lichter aus

In der Weinstube Fröhlich im Bohnenviertel werden am Abend die Tische gedeckt für den Endspurt vor dem Lockdown. Besitzerin Christina Beutler hat mit ihrer Partnerin Mancika Wiener-Késinovic extra aufgerüstet und einen Raumluftfilter geleast. Damit erfüllen sie mehr als die notwendigen Hygienestandards. Und trotzdem müssen auch sie ihre Türen für die Gäste schließen. In diesem Lockdown werden sie auch keinen Mitnehm-Service für Essen mehr anbieten. Zu aufwendig, für ein paar verkaufte Maultauschen die Leute aus der Kurzarbeit zu holen, sagt Beutler.

Gerade jetzt trifft es sie hart, denn November und Dezember seien die besten Monate für die Gastronomie. Beutler ist leidenschaftliche Gastronomin, sie macht den Job ja nicht, um zu Hause zu bleiben, sagt sie.

Die Wirtinnen der Weinstube Fröhlich, Mancika Wiener-Késinovic (l.) und Christina Beutler (r.) SWR

Leidenschaft wird häufig belohnt, und so fand sie eines Tages einen roten Umschlag im Briefkasten. Darin waren 1.000 Euro und ein handgeschriebener Brief samt einem Zeitungsartikel. Der oder die anonyme Verfasserin hatte in dem Zeitungsartikel von den Extrakosten für den Raumfilter gelesen. "Für ein paar Monate gute Luft" wolle man mit dem Geld unterstützen.

Im Kriechgang Richtung Lockdown

23 Uhr, Sperrstunde: Auf der "Theo" schieben sich die Autos - viele hochgetunt - im Schritttempo die eine Spur in Richtung Hauptbahnhof entlang. Blaulicht, Sirenen, Gehupe - nächste Woche herrscht hier Stille.

Die angekündigten Hilfen für die Gastronomie müssen kommen und es muss Perspektiven für die Öffnung geben, sagt Colyn Heinze und schaut in die Menschenmenge, die entlang der Clubs und Shishabars an der "Theo" läuft. Wenn Konzepte einmal abgenickt wären, müssten sie auch gültig sein. "Denn sonst droht das ganze Lebensgefühl, was wir hier in Europa haben, das droht an diesem Virus mitzusterben."