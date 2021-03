In ein Café sitzen oder ein Museum besuchen - in der Corona-Modellstadt ist das seit zwei Wochen möglich. Ein negativer Corona-Schnelltest ist das Ticket in die Innenstadt. Damit Tübingen nicht von Auswärtigen überrannt wird, gab es an diesem Samstag weniger Teststationen für Besucher.

